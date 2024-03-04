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Mitsubishi запатентовала в России модели Outlander, Lancer и Colt

Mitsubishi закрепила за собой в России названия Outlander, Lancer и Colt

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Юрий Воронцов/«Газета.Ru»

Компания Mitsubishi Motors зарегистрировала в России исключительные права на ряд торговых марок, включая Outlander, ASX, Lancer и Colt. Об этом сообщает Telegram-канал «Автопоток» со ссылкой на свежую выгрузку из базы данных Роспатента.

Среди брендов, которые японская компания закрепила за собой в России, есть и другие названия моделей Mitsubishi, а также фирменных технологий — Eclipse Cross, S-AWC, DI-D, Attrage и Triton. При этом название Triton на некоторых рынках, включая Юго-Восточную Азию и Австралию, носит пикап Mitsubishi, который в России известен под индексом L200.

Как и другие японские компании, Mitsubishi прервала поставки автомобилей в Россию в 2022 году. Также в апреле 2022 года была остановлена сборка кроссоверов Outlander и внедорожников Pajero Sport на заводе в Калужской области.

Ранее стало известно, сколько автомобилей Lada продано в феврале 2024 года.

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