В России острый дефицит водителей поставил под угрозу грузоперевозки

В России повышение стоимости грузовиков, запчастей и топлива, а также дефицит водителей стали основными угрозами для развития рынка грузоперевозок. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на отчет института социально-политических исследований Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН.
«Ключевыми проблемами для устойчивого развития их [автотранспортных] компаний большинство экспертов называют <...> рост стоимости грузовиков и запчастей (4,51 балла), топлива (4,51 балла), а также нехватку водителей (3,89 балла). Больше половины экспертов оценили вышеупомянутые проблемы как чрезвычайно важные», — говорится в исследовании.
Также одной из ключевых проблем аналитики назвали снижение платежеспособности клиентов, низкий уровень профессионализма водителей и ужесточение надзора со стороны государства. На последнем месте по значимости оказались антироссийские санкции.
В то же время ученые отметили, что дефицит кадров «в полной мере отразился на автотранспортной отрасли»: 68,4% опрошенных в рамках исследования компаний пожаловались на нехватку водителей.
До этого выяснилось, что запчасти для отечественных машин подорожали на 7% за месяц.
Ранее были названы четыре кроссовера, которые можно купить по цене нового китайского авто.