В России острый дефицит водителей поставил под угрозу грузоперевозки

В России повышение стоимости грузовиков, запчастей и топлива, а также дефицит водителей стали основными угрозами для развития рынка грузоперевозок. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на отчет института социально-политических исследований Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН.

«‎Ключевыми проблемами для устойчивого развития их [автотранспортных] компаний большинство экспертов называют <...> рост стоимости грузовиков и запчастей (4,51 балла), топлива (4,51 балла), а также нехватку водителей (3,89 балла). Больше половины экспертов оценили вышеупомянутые проблемы как чрезвычайно важные»‎, — говорится в исследовании.

Также одной из ключевых проблем аналитики назвали снижение платежеспособности клиентов, низкий уровень профессионализма водителей и ужесточение надзора со стороны государства. На последнем месте по значимости оказались антироссийские санкции.

В то же время ученые отметили, что дефицит кадров «‎в полной мере отразился на автотранспортной отрасли»‎: 68,4% опрошенных в рамках исследования компаний пожаловались на нехватку водителей.

До этого выяснилось, что запчасти для отечественных машин подорожали на 7% за месяц.

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