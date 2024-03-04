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Haval откроет завод по производству двигателей в России

Китайская компания Haval запустит моторный завод под Тулой

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Haval

Китайская компания Haval вскоре запустит завод по производству двигателей под Тулой. Об этом пишет портал «Китайские автомобили» со ссылкой на руководителя внешних связей предприятия «Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус» в Тульской области Ивана Душкина.

«Моторный завод будет работать под одной крышей с ныне действующим автомобильным заводом, как и другие цеха «Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус»», — отметил он.

Душкин также добавил, что завод по производству двигателей начали строить еще в 2021 году и сегодня он уже полностью готов к работе. Точная дата открытия предприятия не уточняется.

Ежегодно на заводе собираются выпускать 100 тыс. моторов, таким образом обеспечив агрегатами 90% моделей российской линейки Haval. В производство пойдут моторы объемом 1,5 и 2 литра.

Сегодня на заводе под Тулой собирают кроссоверы Jolion, F7, F7x и Dargo, а также внедорожник H9.

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