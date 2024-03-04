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Подростки распылили в лицо водителя маршрутки перцовый баллончик

В Обнинске подростки распылили в глаза водителю маршрутки перцовый баллончик

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Телеграм-канал «ES!»

В Обнинске водителю маршрутки распылили в глаза перцовый баллончик. Об этом сообщает Telegram-канал ES!.

«Без причины ребята 12-14 лет подбежали и прыснули в открытое окно. Это произошло у ТЦ «Триумф-Плаза». Свидетели сразу вызвали пострадавшему скорую помощь. Один из рейсов «Обнинск – Малоярославец» был отменен», - говорится в публикации.

Отмечается, что на помощь водителю маршрутки пришли мужчина и ребенок. Первый вызывал скорую помощь, купил в ближайшей аптеке капли для глаз и помог их закапать пострадавшему. Мальчик по имени Филипп купил водителю молоко, которое, как считается, при промывании помогает справится с последствиями от перцового баллончика.

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