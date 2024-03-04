В России резко подешевел главный конкурент Land Cruiser из Китая

В России подешевел бензиновый внедорожник Tank 500, который считается китайским конкурентом Land Cruiser. Об этом сообщает портал «Автоновости дня».

В марте китайский производитель Tank скорректировал прайс-лист для России. Цены на машины остались прежними, однако «прямая выгода» для Tank 500 в комплектации Adventure подскочила с 250 тыс. до 950 тыс. руб. Сейчас стоимость внедорожника варьируется от 5,34 млн руб. до 6,64 млн руб.

Примечательно, что младший Tank 300, наоборот, подорожал на 200 тыс. рублей — декабрьская «прямая» скидка на него пропала. В итоге Tank 300 стал стоить от 4 млн до 4,7 млн руб.

Отмечается, что оснащение китайских внедорожников не изменилось: Tank 300, как и прежде, имеет 2,0-литровый бензиновый турбомотор на 220 л.с., восьмиступенчатый «автомат» и жестко подключаемый полный привод. Tank 500 оснастили 3,0-литровым бензиновым двигателем мощностью 299 л.с., девятиступенчатой автоматической трансмиссией и системой полного привода.

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