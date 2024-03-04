Названы ошибки водителей, из-за которых автомобили ржавеют

Редкая мойка автомобиля, особенно в зимний сезон, а также неподходящие средства антикоррозионной защиты и другие особенности эксплуатации могут ускорить появление коррозии на кузове. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на руководителя сервисного направления автомобильного маркетплейса Fresh Илью Иванского.

«Основные ошибки владельцев, провоцирующие возникновение ржавчины, — неправильная или нерегулярная мойка автомобиля, особенно в сезон обилия реагентов на дорогах, непрофессиональные средства для нанесения антикоррозийной защиты, а также неправильная подготовка к данному процессу», — рассказал изданию Иванский.

Также к усиленному образованию коррозии на кузове автомобиля приводит его эксплуатация в условиях влажного климата и несвоевременный ремонт повреждений лакокрасочного покрытия, возникших на кузове автомобиля, добавил эксперт. Вместе с тем, большинство современных автомобилей, включая китайские, имеют надежное антикоррозионное покрытие, включая оцинковку, уточнил он.

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