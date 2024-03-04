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Эксперты перечислили преимущества автомобилей из Китая над американскими

FT: электромобили из Китая доступнее по сравнению с машинами из США

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Landian

Производители автомобилей из США столкнулись с трудностями при продаже электромобилей, в то время как китайский рынок процветает. Об этом заявил Financial Times исполнительный директор бельгийской химической и металлургической компания Umicore Матиас Мидрайх.

Он назвал китайские машины «просто хорошими автомобилями», которые люди покупают. В то же время компании из США пытаются поставить на рынок хорошие электромобили и не хотят рассматривать расширение производства из-за низкого спроса.

Аналитики рассказали FT, что рост автомобильного рынка Китая по сравнению с рынком США связан с другими показателями. Например, американские водители отдают предпочтение более крупным моделям, которые приходится оснащать достаточно недешевыми аккумуляторами, а это негативно влияет на продажи.

Аналитик CRU Group Сэм Адхам высказал мнение, что именно недостаточное количество доступных автомобилей притормаживает рост популярности электромобилей в США. Кроме того, многие американские водители не намерены приобретать машины, которые не могут справляться с большими расстояниями «на одной зарядке».

Ранее был составлен портрет среднестатистического покупателя китайского автомобиля в РФ.

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