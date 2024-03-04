Toyota возобновила работу всех заводов в Японии

Крупнейший в Японии производитель автомобилей Toyota Motor возобновил работу всех производственных линий в стране, сообщает ТАСС.

Сейчас в полном объеме работают все 14 сборочных предприятий автоконцерна внутри страны.

Часть из них в прошлом году вынуждена была прекратить работу из-за скандала с дочерней компанией Daihatsu, фальсифицировавшей результаты краш-тестов и допустившей ряд других нарушений, влиявших на безопасность эксплуатации автомобилей. Всего было выявлено свыше 170 нарушений, охватывавших десятки моделей.

В результате скандала была приостановлено производство всех автомобилей Daihatsu, в том числе продаваемые под брендом Toyota модели Probox, Town Ace, Roomy, Pixis. Также прекратили работу шесть производственных линий в Японии.

Ранее сообщалось, что президент Daihatsu Motor Соитиро Окудайра вынужден уйти в отставку после скандала с фальсификацией тестов на безопасность при столкновении автомобилей.

Ранее был составлен портрет среднестатистического покупателя китайского автомобиля в РФ.