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Toyota возобновила работу всех заводов в Японии

В Японии возобновили работу все сборочные линии автоконцерна Toyota

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Toyota

Крупнейший в Японии производитель автомобилей Toyota Motor возобновил работу всех производственных линий в стране, сообщает ТАСС.

Сейчас в полном объеме работают все 14 сборочных предприятий автоконцерна внутри страны.

Часть из них в прошлом году вынуждена была прекратить работу из-за скандала с дочерней компанией Daihatsu, фальсифицировавшей результаты краш-тестов и допустившей ряд других нарушений, влиявших на безопасность эксплуатации автомобилей. Всего было выявлено свыше 170 нарушений, охватывавших десятки моделей.
В результате скандала была приостановлено производство всех автомобилей Daihatsu, в том числе продаваемые под брендом Toyota модели Probox, Town Ace, Roomy, Pixis. Также прекратили работу шесть производственных линий в Японии.

Ранее сообщалось, что президент Daihatsu Motor Соитиро Окудайра вынужден уйти в отставку после скандала с фальсификацией тестов на безопасность при столкновении автомобилей.

Ранее был составлен портрет среднестатистического покупателя китайского автомобиля в РФ.

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