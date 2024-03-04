Движение по трассе «Таврида» восстановлено

Движение автомобильного транспорта на 89-м километре трассы «Таврида» в Крыму восстановлено. Об этом заявил министр транспорта республики Николай Лукашенко в своем Telegram-канале.

«Уважаемые жители и гости Республики Крым! Ограничения в движении автомобильного транспорта на 89 км автомобильной дороги Таврида сняты!» — написал он.

Движение по трассе временно ограничили в ночь на воскресенье в районе Феодосии. Кроме того, было временно перекрыто движение по Крымскому мосту. После этого Лукашенко опубликовал обновленную схему объезда участка трассы «Таврида».

Днем 3 марта на участке трассы «Таврида» запустили реверсивное движение.

В ночь на 4 марта движение автотранспорта по Крымскому мосту было вновь временно перекрыто.

1 марта главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян опубликовала расшифровку разговора немецких офицеров, которые якобы обсуждали возможность поставки Украине ракет Taurus и планы атак на Крымский мост и склады боеприпасов.

2 марта министерство обороны Германии подтвердило факт прослушивания высокопоставленных офицеров немецкой армии, однако в ведомстве не смогли сказать, были ли внесены изменения в версию разговора.

Ранее в МО Германии прокомментировали перехваченный разговор немецких офицеров.