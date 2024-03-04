CNN: прогноз Маска о росте цен на подержанные автомобили Tesla оказался неверным

Прогноз американского мультимиллиардера Илона Маска о том, что проданные несколько лет назад автомобили принадлежащей ему компании Tesla будут расти в цене, не сбылся. Об этом сообщает телеканал CNN.

Подобный прогноз Маск сделал еще в 2019 году и спустя четыре года повторил его. По словам предпринимателя, причиной того, что цена Tesla после продажи будет не только не снижаться, но и расти, является значительная автономность автомобилей. Для достижения их полной автономности требуется лишь установить некоторые дополнительные обновления программного обеспечения и получить одобрение регулирующих органов.

Поэтому Маск предположил, что подержанные автомобили Tesla в будущем будут стоить в пять раз дороже, чем сейчас. Однако в настоящее время подержанные машины стоят значительно дешевле новых. В частности, автомобиль, купленный два года назад за $51000, сейчас можно продать всего за $22000.

Падение цен на продукцию Tesla привело к тому, что компания по прокату автомобилей Hertz, поверившая прогнозам Маска и намеревавшаяся с выгодой продать имеющиеся у нее машины, сейчас вынуждена срочно распродавать значительное их количество.

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