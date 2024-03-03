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В Сургуте мусоровоз со всей скорости протаранил маршрутку

В Сургуте произошло ДТП: мусоровоз врезался в маршрутку

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Местоположение ДПС Сургут/VK

В Сургуте произошло столкновение мусоровоза и маршрутки с пассажирами. Видео с кадрами ДТП опубликовали в сообществе «‎Местоположение ДПС Сургут [МДПС86]»‎ в социальной сети «‎ВКонтакте»‎.

«‎На убр мусоровоз со всей скорости протаранил маршрутку с людьми»‎ (орфография и пунктуация сохранены. – «Газета.Ru»), — говорится в публикации.

На видео показано, что мусоровоз внезапно съехал со своей полосы и врезался с маршрутку, которая стояла у остановки «‎УБР»‎, сильно продвинув ее вперед. Официальной информации о пострадавших пока нет. Местные жители предполагают, что в автомобиле могли отказать тормоза или водителю стало плохо.

До этого в Свердловской области крыша гаража рухнула на две машины скорой помощи. Отмечается, что она не выдержала давления огромного слоя снега наверху. Сотрудники медгаража утверждают, что трещина в потолке была заметна еще за несколько дней до инцидента.

Ранее водителям рассказали, как их обманывают при покупке иномарок.

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