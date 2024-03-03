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Пушков сообщил об атаках на автомобили с украинскими номерами в Польше

Пушков: в Польше фермеры стали нападать на автомобили с украинскими номерами

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Телеграм-канал «Dambiev»

В Польше на границе с Украиной фермеры стали атаковать автомобили с украинскими номерными знаками. Об этом сообщил российский телеведущий Руслан Осташко в своем Telegram-канале «Осташко! Важно». Публикацию переслал сенатор Алексей Пушков.

«По некоторым данным, бунтующие фермеры разбили стекла на автоколонне, машины которой были закуплены в Европе украинскими волонтерами для нужд ВСУ», — говорится в публикации.

На видео показаны несколько автомобилей с разбитыми стеклами, которые стоят на трассе. Пока неизвестно, на каком конкретно участке польско-украинской границы произошли нападения.

С осени прошлого года польские фермеры стали устраивать акции протеста и перекрывать КПП на границе с Украиной. Они выступают за отмену льгот, которые Евросоюз предоставил украинским дальнобойщикам. В феврале этого года выяснилось, что Польша ведет переговоры о полном временном закрытии границ с Украиной.

Ранее в Свердловской области крыша гаража рухнула на две машины скорой помощи.

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