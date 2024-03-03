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В Госдуме рассказали, как Lada Vesta пережила зиму

В Госдуме сообщили, что депутатская Lada Vesta отлично пережила зиму

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Lada

Член комитета Госдумы по транспорту Александр Толмачев заявил, что автомобиль Lada Vesta, который был предоставлен депутатам для использования в своих избирательных округах, отлично пережил зиму. Его слова приводит РИА Новости.

«Новая депутатская Lada Vesta пережила зиму отлично. Достойный автомобиль, не подвел в поездках по городам и весям Подмосковья, а их было много», — сказала он.

По его словам, он ездил на автомобиле в маленькие деревни, где дороги похожи на колею и автомобиль справился.

«Импортозамещение успешно состоялось», — добавил депутат.

До этого депутат Госдумы Олег Леонов из фракции «Новые люди» рассказал «Газете.Ru», что у седанов Lada Vesta, которые поступили в гараж Госдумы, есть несколько недостатков. В частности он назвал низкий потолок и отсутствие центрального подлокотника. При этом, по словам депутата, в автомобиле есть и преимущества. Например, разъем USB, к которому можно подключить смартфон и заряжать его, продолжая работать.

О том, что депутатам следует принять решение об использовании в качестве служебных авто только отечественных машин, таких как «Москвич», Lada и Aurus, спикер ГД Вячеслав Володин заявил в июле 2023 года. Он подчеркнул, что РФ не создаст собственный автопром, если «будут другие автомобили» и россияне будут пользоваться машинами недружественных стран. Володин заявил, что депутаты будут пользоваться автомобилями Lada, Aurus и «Москвич».

Ранее сообщалось, что новая Lada Vesta из гаража Госдумы попала в серьезное ДТП.

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