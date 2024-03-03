Власти Крыма показали схему объезда участка трассы «Таврида»

Министр транспорта Крыма Николай Лукашенко опубликовал в Telegram-канале обновленную схему объезда участка трассы «Таврида».

«Просим руководствоваться данной временной схемой при планировании проезда по автомобильной дороге «Таврида». О снятии ограничений проинформируем дополнительно. Приносим извинения за возможные неудобства», — написал министр.

Движение по трассе «Таврида» временно ограничили в ночь на воскресенье в районе Феодосии. Кроме того, было временно перекрыто движение по Крымскому мосту. Ограничение вводили примерно на два часа с 3:39 мск.

Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков сообщал, что схема объезда участка трассы «Таврида» была изменена.

2 марта в машине при въезде в Крым на пункте пропуска «Джанкой» было найдено самодельное взрывное устройство с частями иностранного производства.

Ранее в Германии сочли подлинной запись разговора немецких военных об атаке на Крымский мост.