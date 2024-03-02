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«АвтоВАЗ» временно перестал выпускать самую дорогую Lada

«АвтоВАЗ» приостановил выпуск спортивных универсалов Lada Vesta

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АВТОВАЗ

Компания Lada Sport, которая входит в структуру «АвтоВАЗа», приостановила выпуск универсалов Lada Vesta Sport. Об этом сообщает паблик Avtograd News в социальной сети «ВКонтакте».

«Дочка «АвтоВАЗа», компания Lada Sport, сейчас временно производит только автомобили Lada Granta Sport. Vesta Sportline не производится», — говорится в сообщении.

О причинах приостановки выпуска Lada Vesta Sportline не сообщается.

Lada Vesta SW Sportline оснастили бензиновым двигателем объемом 1,6 литра мощностью 118 л.с. и пятиступенчатой механической коробкой передач. Максимальная скорость составляет 190 км/ч, разгон до «сотни» занимает 10,9 секунды. Автомобиль отличается уменьшенным дорожным просветом и перенастроенной подвеской с другими амортизаторами. Также новинка получила обвес с красными горизонтальными вставками, спойлер, выхлопную систему с двумя патрубками, 17-дюймовые диски и черную глянцевую крышу с «плавником». Цена автомобиля — 2,3 млн рублей. Это самая дорогая Lada в линейке бренда.

Ранее сообщалось, что Lada Vesta можно купить со скидкой 200 тыс. рублей.

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