Россиянка взяла скутер на Пхукете и попала в ДТП

Россиянка 27 февраля пострадала в ДТП на Пхукете, когда находилась за рулем скутера, в результате она получила различные травмы. Об этом сообщает Telegram-канал «Крыша ТурДома».

По данным канала, девушка по имени Екатерина находилась за рулем скутера и столкнулась с пикапом, когда тот резко затормозил перед ней.

В результате столкновения у россиянки зафиксировали множественные травмы, в том числе перелом носа и повреждение плеча. Девушка была в шлеме во время аварии.

При этом россиянка также имеет водительские права на управление мотоциклом, полученные в Таиланде. Она работает тренером и реабилитологом.

Согласно Telegram-каналу, медицинская cтраховка покрыла лишь часть расходов на лечение и реабилитацию после ДТП. Рассчитывать на компенсацию от участника ДТП можно будет только после окончания расследования, констатировали авторы публикации.

Россияне активно приезжают на Пхукет как для отдыха, так и для постоянной жизни. Недавно специалисты по недвижимости выяснили, что граждане России купили четверть всех квартир и половину вилл на Пхукете в 2023 году. Отмечается, что Пхукет привлекает их относительно невысокими ценами.

Ранее в Таиланде туристка обвинила водителя мототакси в домогательствах.