Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Changan начал продажи в Китае кроссовера Qiyuan 005

В Китае начались продажи недорогого кроссовера Changan Qiyuan 005

close
100%
Qiyuan

На китайском рынке начались продажи компактного кроссовера Changan Qiyuan 005. Об этом сообщает zr.ru. Цена автомобиля — 97 тыс. юаней (1,2 млн рублей по курсу на момент публикации).

Changan Qiyuan Q05 представляет собой небольшой кроссовер с подключаемой гибридной силовой установкой. В основе гибрида – атмосферный двигатель объемом 1,5 л. Мощность достигает 215 л.с.

Запас хода только на электротяге составляет 60 км, а общий запас хода с полным баком и заряженной батареей достигает 1215 км.

До этого стало известно, что американский производитель автомобилей Fisker может прекратить свой бизнес в течение года из-за возникших финансовых проблем. Компании в ближайшее время придется искать дополнительное финансирование. Между тем, не исключено, что Fisker заключит соглашение с «крупным автопроизводителем», который может привлечь дополнительные инвестиции, для совместной разработки автомобилей и их производства для рынка Северной Америки.

Ранее сообщалось, что в Китае представили дешевый седан Dongfeng Fengshen Yixuan со спортивным дизайном.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами