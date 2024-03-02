Changan начал продажи в Китае кроссовера Qiyuan 005

На китайском рынке начались продажи компактного кроссовера Changan Qiyuan 005. Об этом сообщает zr.ru. Цена автомобиля — 97 тыс. юаней (1,2 млн рублей по курсу на момент публикации).

Changan Qiyuan Q05 представляет собой небольшой кроссовер с подключаемой гибридной силовой установкой. В основе гибрида – атмосферный двигатель объемом 1,5 л. Мощность достигает 215 л.с.

Запас хода только на электротяге составляет 60 км, а общий запас хода с полным баком и заряженной батареей достигает 1215 км.

До этого стало известно, что американский производитель автомобилей Fisker может прекратить свой бизнес в течение года из-за возникших финансовых проблем. Компании в ближайшее время придется искать дополнительное финансирование. Между тем, не исключено, что Fisker заключит соглашение с «крупным автопроизводителем», который может привлечь дополнительные инвестиции, для совместной разработки автомобилей и их производства для рынка Северной Америки.

Ранее сообщалось, что в Китае представили дешевый седан Dongfeng Fengshen Yixuan со спортивным дизайном.