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Dongfeng выпустил новый бюджетный седан

В Китае представили дешевый седан Dongfeng Fengshen Yixuan со спортивным дизайном

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Aeolus Yixuan

Компания Dongfeng представил в Китае бюджетный седан Fengshen Yixuan. Об этом сообщает «За рулем».

Модель Fengshen Yixuan отличается агрессивной и спортивной внешностью, которая не характерна для автомобилей в ее ценовом диапазоне. Она получил светодиодные фары, оранжевые акценты в интерьере и экстерьере, массивную радиаторную решётку и спойлер на крышке багажника. Дополняют образ тормозные суппорты яркого цвета. В салоне на центральной консоли установлен большой прямоугольный дисплей мультимедийной системы.

Автомобиль предлагается с двигателем объемом 1,5 л, который развивает мощность 125 л. с. Кроме того, машину можно купить с турбомотором с отдачей 197 л.с. Оба двигателя сочетаются с шестиступенчатой роботизированной коробкой передач.

Dongfeng Fengshen Yixuan стоит в Китае от 72 тыс. юаней (900 тыс. рублей по курсу на момент публикации).

До этого стало известно, что Rolls-Royce представила новый кабриолет Arcadia Droptail, который на сегодняшний день является самой дорогой машиной в мире. Стоимость автомобиля составила $30 млн. Кузов Rolls-Royce Arcadia Droptail окрашен уникальной белой эмалью, в состав которой входят частицы алюминия и стекла, которые заставляют кузов переливаться на солнце.

Ранее сообщалось, что McLaren выпустит 1000-сильный суперкар P18 с подъемными дверями.

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