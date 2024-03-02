Депутат предложил легализовать тонировку стекол автомобилей

Глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР) разработал законопроект, которым предлагается разрешить плотнее тонировать передние боковые стекла. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ.

«Законопроектом предлагается не наказывать автолюбителей, если светопропускание тонировки передних боковых стекол их авто будет составлять не менее 50%», — говорится в документе.

Согласно техническому регламенту, светопропускаемость ветрового и передних боковых стекол должна быть не менее 70%. С тонировкой в темное время суток и плохую погоду видимость снижается. Через затонированное ветровое стекло расстояние, на котором распознается объект, значительно сокращается.

За нарушение норм светопропускания стекол предусмотрен штраф в размере 500 рублей. Инспектор выдает требование о прекращении противоправных действий, в случае повторного нарушения водителю грозит штраф в размере от 2 тыс. до 4 тыс. рублей или административный арест до 15 суток.

Ранее сообщалось, что россиянам рассказали, какие машины чаще всего останавливают гаишники.