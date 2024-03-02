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Rolls-Royce выпустила самый дорогой автомобиль в мире

Rolls-Royce создала кабриолет Arcadia Droptail стоимостью $30 млн

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Rolls-Royce Motor Cars

Компания Rolls-Royce представила новый кабриолет Arcadia Droptail, который на сегодняшний день является самой дорогой машиной в мире. Об этом сообщает hypebeast.com.

Автомобиль создан по заказу клиента из Сингапура. Машина оснащена двигателем 6,75-литровым V12 твин-турбо мощностью 600 л.с. Салон кабриолета отделан дорогой кожей и розовым деревом. На его создание ушло более восьми тысяч часов работы сотрудников Rolls-Royce. Кроме того, работники потратили более двух лет на разработку и пять месяцев на сборку часов на приборной панели.

Кузов Rolls-Royce Arcadia Droptail окрашен уникальной белой эмалью, в состав которой входят частицы алюминия и стекла, которые заставляют кузов переливаться на солнце.

Стоимость автомобиля составила $30 млн (2,7 млрд рублей по курсу на момент публикации).

Ранее сообщалось, что McLaren выпустит 1000-сильный суперкар P18 с подъемными дверями.

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