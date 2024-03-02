Водителям рассказали, когда надо менять зимние шины на летние

Менять зимние шины на летние на автомобиле можно с наступлением весны, но рекомендуется подождать до установления температуры +5 градусов. Об этом сообщают «Известия». За шины не по сезону водитель может быть оштрафован.

«По закону «переобуваться» разрешено с 1 марта. Менять шины рекомендуется при повышении среднесуточной температуры до +5 градусов и более. При этом тепло должно держаться не только днем, но и ночью. с 1 сентября 2023 года действует правило, согласно которому водителя могут оштрафовать на 500 рублей за шины не по сезону», — говорится в сообщении.

До этого стало известно, что на бывшем заводе Bridgestone в Ульяновске начнут выпускать автомобильные шины под новым брендом. Согласно условиям сделки, новые владельцы не могут использовать название компании и бренд Bridgestone, ребрендинг будет проведен в ближайшее время. Представители компании рассказали, что вскоре на предприятии начнется тестирование, пуско-наладка и перезапуск производства.

Ранее сообщалось, что европейцы заподозрили производителей автошин в ценовом сговоре.