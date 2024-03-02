В США фура вылетела с моста и зависла над пропастью

В штате Кентукки фура врезалась в ограждение моста и застряла над рекой. Об этом сообщает телеканал Fox News.

Инцидент произошел на мосту через реку Огайо, который соединяет штаты Кентукки и Индиана. На кадрах телеканала видна спасательная операция водителя — мужчину смогли вытащить из кабины благодаря сотрудникам экстренных служб, которые смогли оперативно построить веревочный кран.

Сама фура пока осталась на мосту над обрывом.

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