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В США фура вылетела с моста и зависла над пропастью

В штате Кентукки фура врезалась в ограждение моста и застряла над рекой

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Телеканал Fox News

В штате Кентукки фура врезалась в ограждение моста и застряла над рекой. Об этом сообщает телеканал Fox News.

Инцидент произошел на мосту через реку Огайо, который соединяет штаты Кентукки и Индиана. На кадрах телеканала видна спасательная операция водителя — мужчину смогли вытащить из кабины благодаря сотрудникам экстренных служб, которые смогли оперативно построить веревочный кран.

Сама фура пока осталась на мосту над обрывом.

До этого человека зажало в грузовике при аварии на Варшавском шоссе на юге Москвы.

Отмечается, что ДТП произошло на дороге по направлению в область. Столкнулись «Газель» и иномарка.

Ранее упавшая крыша парковки придавила 30 машин в Москве.

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