Украинские водители повздорили в очереди на границе с Польшей

Украинские водители поссорились из-за взяток за проезд в Польшу. Об этом пишет украинское издание «Страна.ua».

Сообщается, что перевозчики обвинили своих коллег в том, что им удалось пересечь границу между двумя странами за взятку польским протестующим в размере 1000 злотых ($250) с одной машины. В настоящее время очередь из фур на въезде из Украины в Польшу оценивается в 28 км.

До этого премьер-министр Украины Денис Шмыгаль пригрозил Польше блокировкой фур в ответ на игнорирование ее требований, однако 24 февраля делегация не явилась на переговоры по урегулированию ситуации на границе двух стран.

28 февраля премьер-министр Польши Дональд Туск заяввил, что Варшава ведет переговоры о временном полном закрытии границ с Украиной.

Ранее польские силовики не дали водителям с Украины заблокировать проезд к КПП в Польше.