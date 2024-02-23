Украина пригрозила Польше зеркальными мерами из-за ситуации на границе

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль пригрозил Польше блокировкой фур на границе в качестве зеркальной меры в случае отсутствия прогресса по этому вопросу. Соответствующий пункт включен в план Украины по разрешению кризиса из-за блокировки экспорта ее сельхозпродукции в Евросоюз, который размещен в Telegram-канале украинского премьер-министра.

Согласно этому плану, Украина соглашается ограничить объемы экспорта мяса птицы, яиц, сахара и некоторых товаров до объемов не выше, чем в 2022-2023 годах. При этом в Киеве предлагают Еврокомиссии полностью отказаться от импорта российских сельскохозяйственных товаров и немедленно устранить препятствия для либерализации торговли с Украиной в аграрной сфере.

Для устранения противоречий в отношениях с Польшей в Киеве предлагают создать трехсторонний штаб с участием Еврокомиссии, в котором будут работать и представители польских аграриев.

«Сегодня на границе с обеих сторон находятся более 9 тыс. грузовиков. Трехсторонний штаб должен работать круглосуточно, и вопрос блокирования границы должен быть решен значительно раньше, чем 28 марта, когда должно состояться совместное заседание правительств Украины и Польши. В противном случае Украина оставляет за собой право применять зеркальные меры по пунктам пропуска», — говорится в конце публикации.

До этого посольство Украины в Варшаве направило ноту властям Польши по ситуации с зерном.

Ранее в Польше назвали дату переговоров с Украиной по проблеме блокады границы.