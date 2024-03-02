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В России разрешили оформлять «короткий» полис ОСАГО

Россияне со 2 марта могут оформлять краткосрочные полисы ОСАГО

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Российские водители теперь могут оформлять договоры обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО) на срок от одного дня до трех месяцев. Соответствующий закон вступил в силу 2 марта, сообщает РИА Новости.

До этого автовладельцы могли заключать договоры ОСАГО с ограниченным сроком использования транспортного средства, но не менее трех месяцев в году.

Согласно закону, краткосрочный договор ОСАГО будет начинать действовать через три дня после предоставления страховщику документов, необходимых для его заключения, если таким договором не установлен более короткий срок вступления в силу. Одновременно вводится запрет на изменение срока действия договора ОСАГО любого вида.

До этого Центробанк России выступил с инициативой установить верхний предел цены для нового вида краткосрочных полисов ОСАГО.

Согласно проекту ЦБ, стоимость полисов ОСАГО на срок от одного дня до трех месяцев не сможет превышать цену обычного годового полиса для данного автовладельца. При расчете цены коротких полисов страховщики должны будут применять понижающий коэффициент срока действия договора. Также на стоимость будут влиять возраст и опыт водителя, территория и другие факторы.

Ранее в Госдуме отклонили идею возмещения ущерба по ОСАГО за упавшие на авто сосульки.

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