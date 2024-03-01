Московский авиацентр получил не имеющие аналогов машины для ремонта вертолетов

Московский авиацентр получил две уникальные машины, позволяющие ремонтировать вертолеты в полевых условиях, сообщается в Telegram-канале мэра Москвы Сергея Собянина.

Передвижная мастерская на шасси «КамАЗ» располагает всем необходимым оборудованием, а также жилым модулем для ремонтников. Второй автомобиль — кран-манипулятор на шасси «Урал» — позволяет перевозить тяжелые и крупногабаритные элементы и механизмы вертолетов без привлечения автокрана от сторонних организаций.

Новые машины были построены по проектам сотрудников Московского авиацентра. Они позволят ремонтировать вертолеты своими силами, в том числе не в условиях аэродрома. Вертолеты Московского авиацентра применяются для госпитализации больных, эвакуации пострадавших в ДТП, тушении крупных пожаров.

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