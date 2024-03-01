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Водитель автобуса избил коллегу арматурой на глазах у пассажиров

В Екатеринбурге водителя автобуса избили железным прутом

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В Екатеринбурге водитель рейсового автобуса вытащил своего коллегу из кабины и избил его металлическим прутом на глазах у пассажиров и кондуктора. Об этом сообщает e1.ru.

Пассажирка автобуса маршрута №70 рассказала изданию, что инцидент произошел в пятницу около остановки «Рабочая». К водителю подошел его коллега, работающий на 93-м маршруте, и потребовал выйти из кабины, а затем повалил на землю и начал избивать металлической арматурой. Нападавший кричал, что водитель плохо припарковался.

Другой очевидец рассказал, что предмет, которым били водителя, больше был похож на железную трубу. Нападавший заявлял, что избиваемый занял слишком много места на стоянке, указал свидетель конфликта.

Пассажиры вызвали на место происшествия полицейских и скорую помощь. По предварительной информации, пострадавший водитель получил перелом руки. В УМВД по Екатеринбургу подтвердили факт инцидента и сообщили, что по нему ведется проверка.

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