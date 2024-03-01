«Трэкол» представил снегоболотоход Вега-ВН за 8 млн рублей

Компания «Трэкол» представила свой фирменный снегоболотоход в модификации «Вега-BH». Об этом сообщает Telegram-канал No Limits. Цена — 8 млн рублей.

«Машина оснащена дизельным двигателем Hyundai D4BH (100 л.с.), кузов изготовлен из алюминиевых сплавов, фирменные колесные редукторы оснащены дисковыми тормозами. Вездеход окрашен в комбинированный синий и серый цвета», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в салоне установлены мягкие диваны, трансформируемые в спальное место, штатная автомагнитола (Bluetooth, MP3/USB) оснащена несколькими динамиками. В наличии также радиоантенна, кронштейны для крепления канистр, багажник на крышу с лестницей, противооткатные упоры.

До этого, в январе 2024 года, президент РФ Владимир Путин для передвижения по Анадырю выбрал снегоболотоход «Хищник» тюменского производства. Производство и выпуск таких внедорожников находится в Тобольском районе Тюменской области, вездеходы собирают на двух площадках.

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