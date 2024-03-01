Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Трэкол» представил снегоболотоход Вега-ВН за 8 млн рублей

«Трэкол» оценил снегоболотоход Вега-ВН в 8 млн рублей

close
100%
No Limits' class="item-image" >
Телеграм-канал No Limits

Компания «Трэкол» представила свой фирменный снегоболотоход в модификации «Вега-BH». Об этом сообщает Telegram-канал No Limits. Цена — 8 млн рублей.

«Машина оснащена дизельным двигателем Hyundai D4BH (100 л.с.), кузов изготовлен из алюминиевых сплавов, фирменные колесные редукторы оснащены дисковыми тормозами. Вездеход окрашен в комбинированный синий и серый цвета», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в салоне установлены мягкие диваны, трансформируемые в спальное место, штатная автомагнитола (Bluetooth, MP3/USB) оснащена несколькими динамиками. В наличии также радиоантенна, кронштейны для крепления канистр, багажник на крышу с лестницей, противооткатные упоры.

До этого, в январе 2024 года, президент РФ Владимир Путин для передвижения по Анадырю выбрал снегоболотоход «Хищник» тюменского производства. Производство и выпуск таких внедорожников находится в Тобольском районе Тюменской области, вездеходы собирают на двух площадках.

Ранее сообщалось, что в Китае стартуют продажи седана IM L6 со штурвалом вместо руля.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами