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Обнажившийся мужчина набросился на пешеходов в Ступино

В Подмосковье задержали полуобнаженного мужчину, который бросался на пешеходов

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Росгвардия по Московской области

В подмосковном Ступино сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который бросался на автомобили и пешеходов. Об этом сообщается в Telegram-канале Главного управления Росгвардии по Московской области.

«Внимание росгвардейцев привлек одетый не по погоде гражданин, который вел себя неадекватно. Мужчина беспокоил прохожих, хаотично передвигался по проезжей части и набрасывался на автомобили», — отмечается в сообщении ведомства.

На видеозаписи инцидента видно, что мужчина в трусах и футболке перебегал проезжую часть по пешеходному переходу. При этом он бросился на капот проезжавшего мимо автомобиля Chery. Затем нарушитель порядка ударил автомобиль такси и бросился на тротуаре на двух женщин.

Сотрудники Росгвардии вызвали на место происшествия скорую помощь. Выяснилось, что мужчина находился в состоянии сильного опьянения.

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