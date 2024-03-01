Стало известно о состоянии обгоревшей экс-чемпионки России по бодибилдингу

Экс-чемпионка России и президент Федерации бодибилдинга Рязанской области Ольга Богрунова, находится в Москве в реанимации в тяжелом состоянии из-за ожога. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского.

«Она лежит в ожоговой реанимации. Состояние тяжелое», — рассказали в медучреждении.

Экс-чемпионка России и президент Федерации бодибилдинга Рязанской области Ольга Богрунова едва не сгорела в собственном автомобиле в Москве. 41-летняя Богрунова ехала в своей машине по району Строгино, когда захотела закурить. Из-за порыва ветра огонь от зажигалки перекинулся на длинные волосы и спортсменка получила сильные ожоги лица, шеи и рук. Женщину госпитализировали в НИИ Склифосовского.

Ольга Богрунова — мастер спорта по бодибилдингу и жиму штанги лежа, победитель и призер множества различных российских и европейских соревнований по бодибилдингу в разных категориях. Сейчас она продолжает активно заниматься тренерской деятельностью и популяризацией бодибилдинга в России.

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