Продажи седана IM L6 со штурвалом начнутся в мае

Новый седан IM L6 появится у дилеров в Китае в мае 2024 года. Об этом сообщает carnewschina.com.

Длина автомобиля составляет 4931 мм, а колесная база — 2950 мм. Интерьер пока скрыт за тонированными стеклами, но внутри появится штурвал вместо руля и экран во всю ширину передней панели. У IM L6 также есть автопилот с лидаром: в Китае он будет отвечать третьему уровню автономности.

На первом этапе будет предложено две модификации. Базовая заднеприводная — с одним электромотором мощностью 340 л.с. на задней оси. У полноприводной версии — задний двигатель выдает 515 л.с., а передний — 272 л.с. Суммарная отдача установки — 787 л.с. От 0 до 100 км/час такая машина разгоняется за 3,3 с.

IM L6 будет иметь литий-ионную тяговую батарею емкостью около 100 кВт. ч. Запас хода составит 700 км. На европейском рынке модель появится в 2025 году.

Ранее сообщалось, что китайская компания BYD выпустит на рынок новый кроссовер Yuan Up.