Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Продажи седана IM L6 со штурвалом начнутся в мае

В Китае стартуют продажи седана IM L6 со штурвалом вместо руля

close
100%
IM Motors

Новый седан IM L6 появится у дилеров в Китае в мае 2024 года. Об этом сообщает carnewschina.com.

Длина автомобиля составляет 4931 мм, а колесная база — 2950 мм. Интерьер пока скрыт за тонированными стеклами, но внутри появится штурвал вместо руля и экран во всю ширину передней панели. У IM L6 также есть автопилот с лидаром: в Китае он будет отвечать третьему уровню автономности.

На первом этапе будет предложено две модификации. Базовая заднеприводная — с одним электромотором мощностью 340 л.с. на задней оси. У полноприводной версии — задний двигатель выдает 515 л.с., а передний — 272 л.с. Суммарная отдача установки — 787 л.с. От 0 до 100 км/час такая машина разгоняется за 3,3 с.

IM L6 будет иметь литий-ионную тяговую батарею емкостью около 100 кВт. ч. Запас хода составит 700 км. На европейском рынке модель появится в 2025 году.

Ранее сообщалось, что китайская компания BYD выпустит на рынок новый кроссовер Yuan Up.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами