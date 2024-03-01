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Известная спортсменка едва не сгорела в своем автомобиле

Экс-чемпионка России по бодибилдингу едва не сгорела в авто, закурив сигарету

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Shutterstock/Artem Furman

Экс-чемпионка России и президент Федерации бодибилдинга Рязанской области Ирина Богрунова едва не сгорела в собственном автомобиле в Москве. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot. Женщина неудачно закурила сигарету в салоне машины.

Отмечается, что 41-летняя Богрунова ехала в своей машине по району Строгино, когда захотела закурить. Из-за порыва ветра огонь перекинулся на длинные волосы и спортсменка получила сильные ожоги лица, шеи и рук. Женщину госпитализировали в НИИ Склифосовского.

По данным канала, Ирина Богрунова — мастер спорта по бодибилдингу и жиму штанги лежа, победитель и призер множества различных российских и европейских соревнований по бодибилдингу в разных категориях. Сейчас она продолжает активно заниматься тренерской деятельностью и популяризацией бодибилдинга в России.

До этого стало известно, что автомобиль с двумя детьми вспыхнул в Красноярске. На помощь пришли прохожие, которые помоги вытащить детей из горящей машины. Младший ребенок получил ожоги и был госпитализирован. Старший не пострадал. Машина полностью сгорела.

Ранее сообщалось, что в Стерлитамаке маршрутная «Газель» полностью выгорела на проезжей части.

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