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Депутаты выступили против транспортного налога

В Госдуме предложили полностью отменить транспортный налог

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«Газета.Ru»

Депутаты от фракции ЛДПР во главе с председателем партии Леонидом Слуцким разработали законопроект о полной отмене транспортного налога. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на текст документа.

«Транспортный налог представляется чрезмерным в системе иных налогов и сборов РФ и влечет многократное налогообложение, учитывая в том числе акцизы на топливо. Акцизы включаются в стоимость топлива, которое используется транспортным средством во время передвижения. Таким образом, чем большие расстояния проезжает транспортное средство, тем ощутимее становится налоговое бремя», — говорится в пояснительной записке к документу.

По словам Слуцкого, автомобилисты и так платят акцизы на топливо и несут расходы на содержание автомобиля, в частности, затраты на техобслуживание и оплату бензина. Проект закона направлен для получения заключения в правительство России.

До этого Государственная дума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому собственник машины сможет снять ее с учета в случае похищения. Законопроект призван упростить правила регистрации транспортных средств. Согласно документу, если машину украли, она официально в розыске, то по заявлению владельца транспорт можно снять с учета и на этом основании не платить, например, транспортный налог.

Кроме того, законопроект призван разрешить снимать с учета автомобиль сразу после продажи, а не через 10 дней, как сейчас.

Ранее сообщалось, что в Госдуме отклонили идею возмещения ущерба по ОСАГО за упавшие на авто сосульки.

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