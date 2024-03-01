Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Названа стоимость обновленного Chery Tiggo 4 Pro в России

В России представили обновленный Chery Tiggo 4 Pro

close
100%
«No Limits»' class="item-image" >
Телеграм-канал «No Limits»

Китайский автопроизводитель Chery в честь 18-летия присутствия марки в России представил кроссовер Tiggo 4 Pro 18 years edition. Цена с учетом всех акций начинается от 1,7 млн рублей. Об этом сообщает Telegram-канал No Limits.

Внешних отличий от прежней версии Tiggo 4 Pro фактически нет, при этом в салоне появилась новая передняя панель.

Обновленная версия будет доступна в пяти комплектациях. Самую дорогую оснастили широким перечнем оборудования.

В комплектации Ultimate у автомобиля будет кожаный салон в черном цвете с белыми вставками, сдвоенные экраны цифровой приборной панели и системы мультимедиа диагональю по 10.3 дюйма каждый, 18-дюймовые алюминиевые литые диски, светодиодная оптика c датчиком света и функцией отсрочки выключения фар.

Кроме того, Tiggo 4 Pro оснастили шестью подушками безопасности, зеркалами с электроприводом складывания, обогревом и повторителями поворотов, зимним пакетом, функцией дистанционного запуска двигателя и прогрева салона, электрическим стояночным тормозом, панорамным люком, задними датчиками парковки с системой кругового обзора 360°, шестью музыкальными динамиками и многоцветной подсветкой интерьера.

Автомобиль имеет такие системы безопасности, как мониторинг давления и температуры в шинах, курсовая стабилизация, антиблокировочная тормозная система и прочие электронные помощники.

Ранее сообщалось, что в Москве показали внедорожник BYD, который умеет ездить боком.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами