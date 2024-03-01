Названа стоимость обновленного Chery Tiggo 4 Pro в России

Китайский автопроизводитель Chery в честь 18-летия присутствия марки в России представил кроссовер Tiggo 4 Pro 18 years edition. Цена с учетом всех акций начинается от 1,7 млн рублей. Об этом сообщает Telegram-канал No Limits.

Внешних отличий от прежней версии Tiggo 4 Pro фактически нет, при этом в салоне появилась новая передняя панель.

Обновленная версия будет доступна в пяти комплектациях. Самую дорогую оснастили широким перечнем оборудования.

В комплектации Ultimate у автомобиля будет кожаный салон в черном цвете с белыми вставками, сдвоенные экраны цифровой приборной панели и системы мультимедиа диагональю по 10.3 дюйма каждый, 18-дюймовые алюминиевые литые диски, светодиодная оптика c датчиком света и функцией отсрочки выключения фар.

Кроме того, Tiggo 4 Pro оснастили шестью подушками безопасности, зеркалами с электроприводом складывания, обогревом и повторителями поворотов, зимним пакетом, функцией дистанционного запуска двигателя и прогрева салона, электрическим стояночным тормозом, панорамным люком, задними датчиками парковки с системой кругового обзора 360°, шестью музыкальными динамиками и многоцветной подсветкой интерьера.

Автомобиль имеет такие системы безопасности, как мониторинг давления и температуры в шинах, курсовая стабилизация, антиблокировочная тормозная система и прочие электронные помощники.

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