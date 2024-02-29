На видео попало, как дворник пытается догнать уезжающий трактор

В Томске в полицию поступила жалоба на неадекватное поведение двух дворников: один из них катался на тракторе, предположительно, в нетрезвом состоянии, а второй бегал за автомобилем со стеклянной бутылкой в руках. Об этом сообщает «МВД Медиа».

После поступления жалобы на место происшествия прибыли сотрудники ДПС и регионального Управления Росгвардии. Нарушители были задержаны. Как выяснилось позднее, она работали на организацию, которая занимается уборкой снега. За рулем трактора был 41-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения. Вторым задержанным оказался 59-летний дворник, который, как оказалось, успел повредить трактор.

В отношении водителя автомобиля правоохранители составили административный материал по части 1 статьи 12.26, а его напарника оштрафовали на 500 руб. за мелкое хулиганство. Предполагается, что по факту повреждения трактора может быть возбуждено уголовное дело.

До этого выяснилось, почему водителю не стоит покупать алкотестер для самопроверки. Большинство из них оказались непригодными для измерения содержания спирта в организме. Также многие алкотестеры дают результаты в промилле, хотя в законе про эту единицу измерения не сказано.

Также 29 февраля пассажир до крови избил кондуктора в барнаульском автобусе. Тот получил травму и залил салон кровью.

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