Составлен рейтинг самых быстрых автомобилей из прошлого

Эксперт Motor.ru Асатур Бисембин просмотрел архивные журналы Car and Driver, и составил рейтинг самых быстрых машин «нулевых» — периода с 2000 по 2009 год.

Так, самым быстрым автомобилями в те годы являлись Nissan GT-R R35 Mosler MT900S с разгоном до 60 миль в час (97 км/ч) за 3,3 и 3,1 с. соответственно. Кроме того, между этими двумя моделями втиснулись Ferrari 599 GTB Fiorano (3,3 с), Saleen S7 (3,3 с), Ferrari Enzo (3,3 с) и Lamborghini Gallardo LP560−4 (3,2 с). Далее следует Bugatti Veyron 16.4. Он мог ускориться до 97 километров в час за 2,5 с.

Сменщик Veyron, Bugatti Chiron, по паспорту достигает первой «сотни» за 2,4 с, а Chiron Pur Sport — за 2,3. Ещё быстрее едут Bolide и виртуальный Bugatti Vision Gran Turismo Concept: им требуется 2,17 и 2,1 с. соответственно. Но и у них есть достойный соперник в лице Dodge Challenger SRT Demon 170, который тратит на разгон всего 1,66 с.

До этого стало известно, что подразделение итальянской Ferrari Atelier, специализирующееся на создании автомобилей на заказ, представило спецверсию Ferrari 296 GTB посвященную триумфу Scuderia Ferrari в «Формуле-1» на этапе «Гран-При Венгрии» 2004 года.

На исторической гонке в Венгрии болиды Ferrari пилотировали Михаэль Шумахер и Рубенс Баррикелло. Они финишировали на первой и второй позициях и принесли команде шестой подряд Кубок конструкторов.

Ранее сообщалось, что Geely начала продажи конкурента Audi A6.