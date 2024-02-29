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Выяснилось, почему водителю не стоит покупать алкотестер для самопроверки

«За рулем»: большинство алкотестеров неверно измеряют содержание спирта

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Алексей Мальгавко/РИА Новости

Большинство алкотестеров оказались непригодными для измерения содержания спирта в организме водителя. Об этом сообщили автоэксперты «За рулем» Михаил Колодочкин и Алексей Ревин. Они проверили дюжину алкотестеров стоимостью от 700 до 12 тыс. руб. и выяснили, что большинство из них не только показывают неверные показатели, но и дают результаты в промилле, хотя в законе речь идет о содержании спирта (для выдоха – 0,16 мг/л; для крови – 0,3 г/л.)

«Увы, алкотестеры часто выдают результаты замеров именно в промилле. Такие единицы используют приборы Dingo и Alcogran. В нашей выборке, кроме того, встретились приборы, использующие единицы g/l – так работают Alcohol cheker и Alcohol tester. Надо полагать, что речь идет о граммах, деленных на литр, хотя все алкотестеры измеряли именно состояние выдоха, а не анализировали состав крови», — отметил Ревин.

Автоэксперт добавил, что для получения относительно верных результатов можно попробовать пересчитать показатели для выдоха в норматив по крови и обратно. Достаточно лишь умножить нормы по выдоху на 2, игнорируя единицы измерения. Тогда 0,12 мг/л по выдоху превратятся примерно в 0,24 г/л по крови. Ревин добавил, что это не совсем точный результат, но быстрый.

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