Выяснилось, когда заработает бывший завод Volkswagen в Калуге

Бывший автозавод Volkswagen не начнет работу как минимум до 31 марта 2024 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на в пресс-службу AGR Automotive Group. Простой коснется сотрудников, которые не задействованы в запуске производства.

«Простой будет распространен только на часть сотрудников, которые не будут задействованы в подготовке к запуску производства, логистических работах, обучении и на работах по поддержанию инфраструктуры предприятия», — сказали в пресс-службе.

В мае 2023 года компания Volkswagen Group объявила о продаже своих российских активов, в том числе калужского завода. Новым владельцем стала компания ООО «Арт-Финанс», которую газета «Коммерсант» связывает с автомобильной группой «Авилон». Представительство «Фольксваген Груп Рус» продолжило работу в России под названием на ООО «АГР» (AGR Automotive Group).

Концерн Volkswagen объявил об остановке производства автомобилей в Калуге и контрактной сборки в Нижнем Новгороде 3 марта 2022 года. Компания связала решение с нарушением логистических цепочек на фоне санкций Запада из-за событий на Украине.

Ранее сообщалось, что автозавод Hyundai под Санкт-Петербургом лишился своего названия.