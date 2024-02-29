Раскрыты самые безопасные автомобили при ДТП

Американский Страховой институт дорожной безопасности (IIHS) объявил список победителей среди автомобилей, которые успешно прошли его краш-тесты. Об этом сообщила пресс-служба организации.

«Победители этого года по-настоящему выдающиеся, они предлагают высочайший уровень защиты как для пассажиров транспортных средств, так и для других уязвимых участников дорожного движения», - отметил президент IIHS Дэвид Харки.

В рейтинг самых безопасных автомобилей вошла 71 машина, что в полтора раза больше, чем годом ранее. Примечательно, что ранее IIHS ужесточила условия для получения награды. Больше всего призов завоевал автоконцерн Hyundai, в который также входят марки Kia и Genesis. Модели компании суммарно получили 16 наград (Top Safety Pick и Top Safety Pick+). Производители Toyota и Lexus получили 13 титулов на двоих.

При этом больше всего высших наград Top Safety Pick+ в рамках одного бренда оказалось у Mazda. Пять машин производителя были отмечены жюри IIHS.

В институте добавили, что некоторые классы автомобилей значительно уступают по безопасности другим. Например, среди крупных пикапов только четыре модели получили награду Top Safety Pick и ни один не удостоился высшего титула.

До этого в финал «Автомобиль года в мире» впервые вышел китайский автомобиль.

Ранее были названы марки автомобилей, которые больше всего радуют своих владельцев.