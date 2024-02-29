Путин рассказал, с какой скоростью таможенники должны проверять автомобили

Президент Российской Федерации Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что фуры, стоящие на таможне часами, необходимо досматривать за 10 минут.

«Водители фур стоят на таможенных постах часами, это не должно превышать 10 минут, задача для Минтранса, технологии позволяют это сделать», — сказал Владимир Путин.

Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию проходит в Гостином Дворе. Трансляцию обращения также можно посмотреть на Международной форуме-выставке «Россия» и в ряде российских кинотеатров.

Как объяснил сам глава государства, послание с учетом внутриполитического календаря будет постановкой задач на ближайшие шесть лет.

До того губернатор Калининграда Антон Алиханов сообщил, что Литва снова стала задерживать большегрузы из Калининграда, пропуская через границу за сутки вдвое меньше фур, чем возможно.

В декабре Литва в одностороннем порядке подняла тарифы на железнодорожный транзит в Калининград. Власти республики объяснили это так: из-за установки квот на провоз грузов по железной дороге Литва стала терять деньги — поэтому в Вильнюсе было принято решение увеличить тарифы для компенсирования.

Тогда же Алиханов заявил, что Литва задерживает оформление грузовиков, назвав это мелким вредительством.

Ранее сообщалось, что Правительство РФ продлило запрет на въезд грузовиков из ЕС, Британии и Украины.