Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Путин рассказал, с какой скоростью таможенники должны проверять автомобили

Путин: время досмотра транспорта не должно превышать 10 минут

close
100%
Shutterstock

Президент Российской Федерации Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что фуры, стоящие на таможне часами, необходимо досматривать за 10 минут.

«Водители фур стоят на таможенных постах часами, это не должно превышать 10 минут, задача для Минтранса, технологии позволяют это сделать», — сказал Владимир Путин.

Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию проходит в Гостином Дворе. Трансляцию обращения также можно посмотреть на Международной форуме-выставке «Россия» и в ряде российских кинотеатров.

Как объяснил сам глава государства, послание с учетом внутриполитического календаря будет постановкой задач на ближайшие шесть лет.

До того губернатор Калининграда Антон Алиханов сообщил, что Литва снова стала задерживать большегрузы из Калининграда, пропуская через границу за сутки вдвое меньше фур, чем возможно.

В декабре Литва в одностороннем порядке подняла тарифы на железнодорожный транзит в Калининград. Власти республики объяснили это так: из-за установки квот на провоз грузов по железной дороге Литва стала терять деньги — поэтому в Вильнюсе было принято решение увеличить тарифы для компенсирования.

Тогда же Алиханов заявил, что Литва задерживает оформление грузовиков, назвав это мелким вредительством.

Ранее сообщалось, что Правительство РФ продлило запрет на въезд грузовиков из ЕС, Британии и Украины.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами