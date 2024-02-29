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Volvo раскрыла способ больше никогда не стоять в пробках

Автомобили Volvo стали мгновенно сообщать водителю о ДТП впереди

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Depositphotos

Компания Volvo Cars впервые в мире внедрила в свои автомобили функцию, которая мгновенно предупреждает водителей о ДТП на расстоянии до нескольких сотен метров впереди. Об этом сообщили в пресс-службе производителя.

«Вы едете по извилистой проселочной дороге. Взглянуть, что там дальше — невозможно. Внезапно автомобиль Volvo предупреждает вас: впереди произошла авария. Тогда вы спокойно сбрасываете скорость, выезжаете за следующий поворот и видите разбитый автомобиль на своей полосе. Благодаря предупреждению вы были подготовлены и смогли вовремя среагировать», — отмечают в компании.

Volvo считает, что новая функция поможет водителям избегать столкновений с другими машинами и меньше стоять в пробках, вызванных ДТП. Информацию об авариях будут предоставлять национальные дорожные власти и другие «совместимые» модели марки. Тестировать функцию начнут с Дании. Впоследствии ее будут внедрять в автомобили и в других странах.

Отмечается, что система безопасности Volvo использует данные из облака Volvo Cars, что уже позволяет автомобилям марки «взаимодействовать» друг с другом и предупреждать об опасностях на дорогах.

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