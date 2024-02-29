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Дизайнер представил, как может выглядеть Lada Iskra

Художник нарисовал будущий серийный автомобиль Lada Iskra

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Никита Чуйко/Quto.ru

Художник Никита Чуйко специально для портала Quto представил и изобразил, как мог бы выглядеть новый автомобиль Lada Iskra.

Отмечается, что автомобиль нарисован на основе изображений, которые были в патенте «АвтоВАЗа» в базе Федерального института промышленной собственности. Изначально машина была частью проекта XJO, созданного на «бюджетной» платформе из ассортимента Renault. То есть будущая Lada окажется ближайшим родственником Renault Logan третьего поколения.

Летом 2023 года прототип Lada Iskra, который вывели на дорожные испытания, попал на видео в Тольятти. Как рассказывал глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов, выпуск Iskra планируется начать в конце 2024 года, старт продаж намечен на первый квартал 2025 года. Бюджетная Iskra будет продаваться параллельно с Granta, которую планируется снять с производства после 2026-2027 года.

Полная гамма кузовных модификаций Lada Iskra будет включать три версии: седан, хетчбэк и кросс-хетчбэк.

Ранее сообщалось, что в Ижевске выпустили первую партию универсалов Lada Largus.

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