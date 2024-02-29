Названы автомобили, которые выгодно покупать в феврале

В России в феврале девять автобрендов обновили ценники на свои машины. Об этом сообщает портал «Автоновости дня». Отмечается, что большинство моделей стали дешеветь за счет «прямой выгоды».

Например, благодаря этому в России значительно упали в цене пикапы от китайской компании Great Wall: Poer и флагманский Poer KingKong подешевели на 200 тыс. руб. и 300 тыс. руб. соответственно.

Таким же образом поступила Omoda, сделав прямую скидку на кроссовер С5 в размере 140-240 тыс. руб. в зависимости от версии. Однако спустя несколько дней упоминание о специальном предложении в описании авто исчезло.

Компания Jaecoo тем временем предложила «прямую выгоду» на прошлогодние версии кроссовера J7, благодаря чему они упали в цене на 50–200 тыс. руб. Автобренд FAW, в свою очередь, сделал прямые скидки на кроссовер Bestune T77 и лифтбек Bestune B70 (2022 года выпуска) в размере 300 тыс. и 100 тыс. руб. соответственно. Также во всех комплектациях на 200 тыс. руб. подешевел китайский кроссовер Forthing T5 Evo.

А вот автокомпания JAC решила обойтись без скидок и просто снизила цены на кроссовер JS6 и лифтбек J7. Первый стал доступнее на 429-499 тыс. руб., а второй — на 399 тыс. руб. Hongqi, суббренд FAW, снизил цены на кроссовер HS5 в обеих комплектациях на 400 тыс. руб.

Тем временем минимальная стоимость модели купе-кроссовера Exeed RX упала на 300 тыс. руб. Компания Haval решила обновить ценники у четырех моделей. К примеру, благодаря «прямой выгоде» стоимость F7 и F7x снизилась на 50 тыс. руб. каждая.

Единственной компанией, повысившей цены, стал «АвтоВАЗ». Произошло это за счет включения в семейство Lada Vesta новых комплектаций, которые оказались дороже аналогичных прошлогодних на 4-19 тыс. руб.

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