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В Китае вышел аналог Hyundai Creta от марки BYD

BYD представит кроссовер с дизайном в стиле Hyundai Creta

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BYD

Китайская компания BYD выпустит на рынок новый кроссовер Yuan Up. Об этом сообщает carnewschina.com.

Длина автомобиля составляет 4310 мм, а колесная база равна 2620 мм. Внешне модель напоминает корейский кроссовер Hyundai Creta. В качестве силового агрегата предлагаются электромоторы мощностью 95 и 176 л.с. Запас хода — 301 или 401 км соответственно.

Ожидается, что цена будет около 100 тыс. юаней (1,3 млн рублей по курсу на момент публикации).

До этого стало известно, что в марте на российском рынке появится большой кроссовер BAIC X75. В BAIC X75 называют одним из самых габаритных автомобилей подобного типа. Колесная база машины составляет 2800 мм, а длина, ширина и высота – 4745, 1892 и 1715 мм соответственно. В сиденья авто встроена система подогрева, вентиляции и массажа.

Ранее сообщалось, что в Китае представили внедорожник BYD YangWang U8, который может плавать.

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