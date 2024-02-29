«АвтоВАЗ» объяснил высокую цену Lada Vesta Sportline ее схожестью с иномаркой

Версия Lada Vesta Sportline стоит дорого из-за того, что это редкий автомобиль и по ездовым качествам напоминает иномарку. Об этом сообщает официальный Telegram-канал завода.

«В соцсетях люди возмущаются: ну вот, дожили, уже и Vesta стоит под два с половиной миллиона! Lada Vesta Sportline это не просто автомобиль. Это настоящий тренажерный зал в миниатюре, созданный для отработки драйверских навыков. Благодаря плотной подвеске машина напоминает среднестатистическую европейскую иномарку», — говорится в сообщении.

Цена Lada Vesta Sportline составляет 2,2 млн рублей за автомобиль в кузове седан, купить Vesta SW Sportline можно за 2,3 млн рублей. Lada Vesta SW Sportline оснастили бензиновым двигателем объемом 1,6 литра мощностью 118 л.с. и пятиступенчатой механической коробкой передач. Максимальная скорость составляет 190 км/ч, разгон до «сотни» занимает 10,9 секунды. Автомобиль отличается уменьшенным дорожным просветом и перенастроенной подвеской с другими амортизаторами. Также новинка получила обвес с красными горизонтальными вставками, спойлер, выхлопную систему с двумя патрубками, 17-дюймовые диски.

Ранее сообщалось, что Lada Vesta можно купить со скидкой 200 тыс. рублей.