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В российском регионе мигрантам запретили работать в нескольких сферах

В Якутии запретили брать на работу в легковом такси мигрантов

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Мария Девахина/РИА Новости

Власти Республики Саха (Якутия) запретили нанимать иностранных граждан для работы в легковом такси, автомобильных грузоперевозках, в мастерских по ремонту автомобилей и мотоциклов. Указ, опубликованный на портале нормативных правовых актов, подписал глава Якутии Айсен Николаев.

Запрет будет действовать весь 2024 год. Работодателям дали три месяца, чтобы привести кадровый состав своих компаний в соответствие с новыми требованиями.

Мигрантам также запретили заниматься сельским и лесным хозяйством, охотой, рыболовством, рыбоводством, обрабатывающим производством, строительством, оптовой и розничной торговлей, работать в гостиницах и на предприятиях общепита, в сфере недвижимости.

В перечень запретов также вошли некоторые виды экономической деятельности, в том числе связанные с образованием и работой в области здравоохранения и социальных услуг.

До этого президент России Владимир Путин в ходе форума Агентства стратегических инициатив «Сильные идеи для нового времени» заявил о необходимости того, чтобы трудовые мигранты, приезжающие в Россию, учили русский язык и следовали местным традициям, включая традиции регионов, в которые они прибывают.

Ранее экономист оценил ситуацию на рынке труда России.

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