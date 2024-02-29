Названы недорогие кроссоверы, которые не требуют вложений

В России наиболее надежным кроссовером в бюджете за 1 млн рублей является Renault Duster. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на технического директора автомобильного маркетплейса Fresh Максима Рязанова.

«Наиболее бюджетными, но при этом надежными можно назвать Renault Duster с практически не изнашиваемым салоном и минимумом электроники. Также к долговечным относятся Skoda Yeti, у которой нет проблем с работой тормозов, подвески и рулевого управления. Mitsubishi ASX, который при должном обслуживании не нуждается в ремонте двигателя и коробки передач даже после 300 тыс. км», — сказал автоэксперт.

По его словам, Suzuki SX4 и Nissan Qashqai — еще одни представители японского автопрома — даже спустя 10 лет эксплуатации не имеют коррозии.

До этого стало известно, что самым продаваемым кроссовером в России по итогам 2023 года стал китайский Haval Jolion. В прошлом году продажи этой модели увеличились в 3,2 раза и составили 55,5 тыс. автомобилей.

На втором месте в рейтинге самых популярных кроссоверов и внедорожников — Lada Niva Travel с показателем 46,9 тыс. машин. Третье место у Chery Tiggo 7 PRO Max – 41 тыс. автомобилей. Далее идет внедорожник Lada Niva Legend с показателем 39 тыс. машин. Замыкает пятерку лидеров Geely Coolray, разошедшийся тиражом 38,2 тыс.

Ранее сообщалось, что россияне в среднем тратят 3 млн рублей на китайский кроссовер.