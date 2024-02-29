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Минпромторг намерен оказать поддержку «АвтоВАЗу»

Мантуров: «АвтоВАЗ» получит поддержку для снижения долговой нагрузки

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Минпромторг РФ собирается оказать поддержку «АвтоВАЗу» для снижения долговой нагрузки. Об этом сообщает ТАСС ссылкой на вице-премьера — главу ведомства Дениса Мантурова. Он отметил, что кредиторская задолженность предприятия выросла в связи с необходимостью запуска новых моделей и обеспечения производства оборотными средствами.

«АвтоВАЗ» должен был поддержать поставщиков компонентов, чтобы они получили возможность увеличить мощности и подготовить свои производства под растущие объемы. И мы как раз думаем оказать им поддержку по снижению долговой нагрузки, но пока еще не выработали окончательное решение», — сказал Мантуров.

До этого стало известно, что продажи «АвтоВАЗа» в России в 2023 году увеличились почти в два раза, до 352,5 тыс. автомобилей.

По итогам 2022 года автопроизводитель реализовал 188,6 тыс. автомобилей, таким образом, рост продаж увеличился почти в два раза. Доля «АвтоВАЗа» на российском рынке в 2023 году составила 35%.

Также, совет директоров «АвтоВАЗа» одобрил стратегию развития компании до 2030 года. В ее рамках предприятие выпустит 12 новых моделей автомобилей.

Ранее сообщалось, что сотрудникам «АвтоВАЗа» объявили о выплате премии в размере 14 тыс. рублей по итогам года.

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