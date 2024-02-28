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Дептранс предупредил о перекрытиях улиц в Москве 29 февраля

Дептранс: некоторые улицы в центре Москвы будут закрыты на время послания Путина

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Некоторые улицы в центре Москвы будут закрыты на время зачитывания послания Федеральному Собранию от президента России Владимира Путина. Об этом в официальном Telegram-канале сообщает Дептранс Москвы.

«29 февраля с 05:00 до окончания мероприятия будет временно закрыто движение на улице Варварка от Китайгородского проезда до Большого Москворецкого моста, на улице Ильинка от Новой площади до Красной площади, на улице Москворецкая от Большого Каменного моста до Кремлевской набережной», — заявили в ведомстве.

Также сообщается, что перекрытия будут организованы на площади Васильевский спуск и на Большом Москворецком мосту от улицы Варварка до Лубочного переулка. Последним местом, где будет ограничено движение, станет проезд от улицы Ильинка до улицы Варварка.

Отдельно в департаменте отмечают, что с 00:01 до окончания послания Путина будет запрещена парковка на улицах Ильинка, Варварка и Москворецкая. Гостям и жителям столицы рекомендуется заранее строить маршрут с учетом изменений, а также пользоваться общественным транспортом.

До этого стало известно, что в списке запрещенных к проносу на послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию более 25 предметов.

29 февраля состоится ежегодное послание президента России к Госдуме и Совету Федерации. Отмечается, что Путин задаст вектор социально-экономического развития страны.

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