Росстандарт выявил проблему в китайских грузовиках Dongfeng

В России отзовут 209 грузовиков китайской компании Dongfeng, реализованных с ноября 2022 года по август 2023 года. Об этом сообщили в пресс-службе Росстандарта.

«Причина отзыва транспортных средств: выпущенные в обращение транспортные средства согласно прилагаемому перечню оснащены устройством вызова экстренных оперативных служб (УВЭОС), не обеспечивающим срабатывание в автоматическом режиме», — заявили в федеральном агентстве.

Речь идет о моделях DFH4180, DFH3330A80 и DFH3440A80. На них бесплатно заменят систему УВЭОС.

Компания «Дунфэн Мотор Рус» предупредит владельцев грузовиков, которые попали под отзыв, о необходимости посетить дилерский центр для ремонтных работ. Дожидаться сообщения при этом необязательно — водитель может сам определить, нужна ли ему замена. Для этого нужно сопоставить VIN-код машины с перечнем Росстандарта или воспользоваться интерактивным поиском.

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